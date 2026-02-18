En el estado de Maranhão (Marañón), al nordeste de Brasil, se encuentra uno de los parques más impresionantes del mundo que conserva su naturaleza y es parte de un área protegida. Se trata del Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, un desierto que está compuesto de dunas de arena blanca y miles de lagunas de agua blanca que crean un paisaje de otro planeta y que más turistas eligen año a año. El Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en julio de 2024 para que el estado brasileño mantenga su naturaleza para explorar su turismo. Este fenómeno se diferencia de otros desiertos porque una roca impermeable ubicado debajo de la arena impide que el agua, acumulada por lluvias tropicales, se filtre al subsuelo. Entonces, el agua queda atrapada en los valles de dunas, que pueden alcanzar los 40 metros de altura y que genera esas imágenes impactantes de piletas naturales con un azul cristalino. En este sentido, es esencial su conservación natural y sedimentos orgánicos, ya que de caso contrario desaparecía el verde, turquesa o azul de sus aguas dulces. Las imágenes surrealistas que se viralizan en las redes sociales invitan a los turistas a elegir este destino como punto turístico diferente a lo normal. Este parque se lo distribuyen tres municipios: Barreirinhas, Primeira Cruz y Santo Amaro do Maranhão. Cabe destacar que a este lugar no se puede ingresar con vehículos particulares (solo autorizados), no se pueden utilizar protectores a excepción de los biodegradables dentro del agua y no se puede tirar basura, es decir, cada visitante debe llevarse sus desperdicios. Teniendo todas estas advertencias en cuenta, el turista podrá disfrutar de una gran estadía y quedarse con imágenes impactantes de la naturaleza brasileña.