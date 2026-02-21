La República Argentina cuenta con una variedad de destinos turísticos para disfrutar en los recesos invernales y veraniegos. Uno muy poco conocido cerca de la localidad de Vinchina, La Rioja. En un sitio escondido de la Cordillera de los Andes se encuentra, la Reserva Provincial Laguna Brava, a la que se accede por la Ruta Nacional 76 y que es ideal para los amantes de las aventuras salvajes. Se trata de un lugar a más de 3 mil metros de altura al que se debe acceder con un guía habilitado y se recomienda visitarlo en 4x4, ya que el acceso puede ser engorroso para los vehículos normales por ripio. En la reserva el turista podrá conocer la Laguna Brava y la Laguna de las Mulas Muertas. Asimismo, se ven otros atractivos como atractivos como la fortaleza incaica de cerro El Toro, la Quebrada del Yeso, la Quebrada de La Troya, el refugio “El Peñón” y el cráter Corona del Inca. Gracias a su paleta de colores surrealista, Laguna Brava se ganó el apodo de “La Pintura de Dios”. El turista no solo podrá disfrutar de los azules y turquesas del agua hipersalina, sino también del blanco puro de la orilla. Se trata de un lugar ideal para amantes de la fotografía, ya que cualquier captura dejará un recuerdo maravilloso del viaje. En el mismo lugar encontrará flamencos rosados, vicuñas y guanacos, mientras disfruta de un senderismo de baja intensidad. La recomendación es alojarse en la localidad de Vinchina o Villa Castelli, donde encontrarán hosterías municipales y hoteles. También puede ser una opción como parte de una ruta que implique conocer La Rioja capital. Estos lugares ofrecen gastronomía regional como, por ejemplo, empanadas riojanas, cabrito al horno, locro, humita y las famosas nueces y dulces de La Rioja. Cabe destacar que el turista tiene que prepararse para la altura, por lo que tiene que tomar recaudos a la hora de hacer senderismo. Lo ideal es desayunar liviano y tomar mucha agua, ya que el “apunamiento” puede causar malestares corporales. Sin embargo, todo el esfuerzo valdrá la pena si se trata de conocer un lugar único como la Reserva Provincial Laguna Brava.