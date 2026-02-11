La ciudad de Villa María, Córdoba, contará con una renovada Circunvalación que será clave en la región para unir distintos puntos, entre ellos, la ciudad de Villa Nueva. Se trata de una obra que conecta la Ruta Provincial 4 y la Ruta Nacional 9. El Gobierno provincial cordobés, a través de Vialidad Provincial, impulsó la obra de la Circunvalación de Villa María y Villa Nueva, el cual contempla 7 kilómetros pavimentados en el que se construyeron dos puentes, una rotonda y una adecuación hidráulica que será clave en la comunicación terrestre. Uno de los puentes es sobre el río Ctalamochita de 150 metros de largo y 13 metros de ancho, mientras que el otro está localizado sobre la Ruta Provincial 2 con una longitud de 95 metros y 13 metros de ancho. Esta decisión beneficiará a los locales, transportistas y a los turistas porque optimizará el traslado y la comunicación terrestre en una zona de alta producción. Además, brindará seguridad vial en una zona de intenso tránsito de vehículos y camiones de carga. La Circunvalación permitirá reorganizar el tránsito pesado porque derivará a los vehículos de carga por una traza vial. En este marco, el gobernador Martín Llayora visitó las obras que avanzaron en un 95% y están a punto de ponerse en a disposición, en el que recorrió el Arco Sudeste de la Circunvalación. En diálogo con El Constructor, el gobernador cordobés señaló: “Es una obra icónica no solo para los vecinos de Villa María y Villa Nueva, sino también para el interior de la Argentina, ya que es uno de los proyectos civiles más importantes en marcha”. Además, agregó que esta renovación se transformará en un eje vertebrador de la conectividad en la Región Centro, vinculando la educación, la producción, la universidad y el parque industrial. “Será un antes y un después para Villa María y Villa Nueva”, concluyó. Todo este avance se da en el marco de un importante plan provincial para mejorar la infraestructura de los caminos y favorecer a miles de conductores que utilizan este trazo para trasladarse día a día. Si bien la renovación está avanzada, todavía no se confirmó la fecha exacta en la que estará disponible a los conductores, sin embargo, se estima que en la primera mitad del año ya podría estar habilitado para su correcta utilización.