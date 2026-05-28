El RegioTram de Occidente recibió maquinaria especializada para acelerar la construcción del corredor férreo.

El Gobierno de Cundinamarca confirmó un nuevo avance en las obras del RegioTram de Occidente, el primer tren regional de pasajeros de Colombia, con la incorporación de maquinaria especializada al patio taller El Corzo, en Facatativá. La novedad fue anunciada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, quien destacó que esta llegada permitirá sostener los plazos de entrega previstos.

Según informó Infobae Colombia, se trata de nueve camabajas provenientes de China que transportan una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, equipos que serán claves para el avance del corredor férreo que beneficiará a más de 1,2 millones de habitantes de la Sabana Occidente y Bogotá.

Nueva maquinaria para las obras del RegioTram

La nueva flota permitirá la construcción de unos 300 metros lineales de rieles por día sobre la base ya estabilizada en gran parte del trazado de 39,6 kilómetros, que conectará Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá.

La bateadora cumple con estándares internacionales y se encarga de distribuir y compactar el balasto, el material granular que sostiene las traviesas de concreto y los rieles. Las locomotoras, por su parte, arrastrarán las tolvas, cada una con capacidad para 28 toneladas, lo que permitirá una operación continua en distintos frentes de obra.

El RegioTram de Occidente recibió maquinaria especializada para acelerar la construcción del corredor férreo. X @MinTrasporteCo

Avances y cifras de la obra

El proyecto registra un 41% de ejecución general y ya cuenta con logros concretos:

84% del desmonte de la antigua trocha férrea completado.

Prácticamente el 100% del material prefabricado para puentes, box culvert y obras hidráulicas disponible.

45% de ejecución en el patio taller El Corzo.

Más del 50% de avance en los puentes proyectados sobre el corredor suburbano.

Más de 180.000 metros cúbicos de material excavado.

12.000 metros cuadrados de subbase conformada para la instalación del subbalasto y balasto.

Fecha estimada de funcionamiento del RegioTram

La meta de la Gobernación es que la primera fase de operaciones entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2027, en el tramo que une Facatativá con Fontibón. Luego, en 2029, el sistema llegará hasta la calle 26 con Caracas, en Bogotá, donde se integrará con la estación central de la Línea 1 del Metro.

El corredor contará con doble vía, 17 estaciones, 2 patios-talleres y 1 cochera, con una velocidad máxima de 70 km/h. La obra contempla la instalación de 178 kilómetros de rieles nuevos y 141.000 traviesas de concreto, renovando una infraestructura que llevaba más de cinco décadas en desuso para el transporte de pasajeros. Tendrá capacidad para movilizar 130.000 pasajeros diarios.

Cierres temporales en Mosquera

Desde este viernes 29 de mayo y durante aproximadamente cuatro meses, se realizarán cierres temporales en la glorieta de Mosquera (frente a Purina), como parte de las tareas de izaje de vigas para la construcción del Puente Mosquera y la estación elevada de pasajeros.

La concesión garantizará información en tiempo real sobre el estado de la vía y dispondrá de accesos alternos para habitantes y visitantes de Funza y Mosquera mientras duren los trabajos.