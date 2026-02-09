El emblemático estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, reconocido por acoger eventos deportivos y culturales de gran importancia, será objeto de una remodelación integral, ya que su construcción data del mundial 1978. Por otro lado,, se realizarán obras en el complejo que comprende el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de Deportes Teodoro Bronzini. El municipio de General Pueyrredón, mediante un comunicado oficial, ha informado que la firma Minella Stadium S.A. obtendrá la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini. Este proceso permitirá llevar a cabo una serie de refacciones, remodelaciones y modernización de las instalaciones. En este contexto, el estadio, que ha sido escenario de múltiples eventos deportivos desde su inauguración, iniciará un período de obras que abarcarán toda su infraestructura. Estas obras incluirán la valorización de sus instalaciones y mejoras en todos los aspectos del mismo. En el comunicado, se indicó que la firma Minella Stadium S.A. “se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares” que se destinarán no solo a mejorar las instalaciones mencionadas, sino también para “la construcción de un complejo de 3.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa.” Por su parte, la concesión será de 30 años y tendrá la opción de extenderse por una década, además de contemplar la habilitación para organizar todo tipo de eventos de índole deportiva y cultural. El plan de renovación del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini permitirá albergar los siguientes eventos: El estadio José María Minella contará con nuevas instalaciones que incluirán tecnología avanzada y espacios multifuncionales. Además, se prevé la creación de un centro comercial que complementará la oferta del complejo deportivo y cultural. El Estadio José María Minella de Mar del Plata fue inaugurado para el Mundial 1978. Desde esa fecha, no ha tenido remodelaciones estructurales de gran envergadura. Actualmente, se encuentra en proceso una concesión por 30 años al grupo brasileño Reeve para realizar una remodelación integral a partir del 2025-2026, con una inversión de más de 20 millones de dólares para modernizarlo totalmente. El proyecto también incluye la creación de espacios verdes y áreas recreativas para la comunidad, promoviendo un ambiente más saludable y accesible para todos los ciudadanos de Mar del Plata.Se espera que la remodelación genere nuevos puestos de trabajo y fomente el turismo en la región, atrayendo visitantes a eventos deportivos y culturales de gran envergadura.