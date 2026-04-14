La nueva etapa de la exploración espacial volvió a poner a la Luna en el centro de la escena. A bordo de la nave Orion, la misión Artemis II marcó un hito al llevar nuevamente astronautas a sobrevolar el satélite natural, en una experiencia que combinó tecnología, riesgo y también reflexiones personales. En ese contexto, una frase comenzó a circular con fuerza por su manera simple pero profunda de describir lo que implica estar fuera de la Tierra. Reid Wiseman, comandante de la misión, fue quien dejó una definición que rápidamente se viralizó y captó la atención más allá del ámbito científico. “Solía pensar que tenía miedo a las alturas, pero ahora sé que solo tenía miedo a la gravedad”, fue la frase que lanzó Wiseman tras realizar su primera caminata espaciales (EVAs) durante su estancia en la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2014. Wiseman es astronauta de la NASA, piloto de pruebas y aviador naval, seleccionado en 2009. Con experiencia previa en la Estación Espacial Internacional, fue elegido como comandante de Artemis II, la misión que sobrevoló la Luna en 2026. Además de su recorrido profesional, es reconocido por su historia personal y su capacidad de liderazgo en entornos extremos, con un enfoque centrado en el trabajo en equipo. La frase surgió a partir de una reflexión sobre su paso por el espacio, especialmente durante una caminata espacial, una de las actividades más desafiantes para cualquier astronauta. En ese entorno, donde la gravedad prácticamente desaparece, las referencias habituales dejan de existir. El cuerpo ya no responde de la misma manera y la noción de “arriba” o “abajo” pierde sentido. La misión no incluyó descensos sobre la superficie, pero sí permitió a la tripulación documentar el paisaje lunar a través de registros visuales, anotaciones y relatos grabados, además de presenciar fenómenos poco habituales como la “puesta de la Tierra” y un eclipse solar total desde el espacio. Al atravesar la cara oculta de la Luna, la nave Orion quedó incomunicada con la Tierra durante unos 40 minutos, sin conexión por radio ni por láser. Desde la NASA señalaron ese lapso como una instancia clave para evaluar tanto los sistemas de la nave como la respuesta de los astronautas. La misión Artemis II forma parte del programa que busca retomar los vuelos tripulados hacia la Luna, como antesala de futuras misiones de alunizaje. Se trata de un paso clave tras más de medio siglo sin misiones humanas en esa zona del espacio. En ese marco, las palabras de sus protagonistas no solo reflejan avances científicos, sino también cómo se transforma la experiencia humana al salir del planeta.