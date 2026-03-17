Hace poco más de medio siglo, la NASA protagonizó uno de los hitos más trascendentes de la historia de la humanidad con la misión Apolo 11, la quinta misión tripulada del Programa Apolo y la primera en lograr que un ser humano llegara a la Luna. Hoy, 57 años después, la agencia espacial estadounidense se prepara para el regreso de astronautas a la Luna en el marco del programa Artemis, que busca sentar las bases de una exploración lunar sostenida y de largo plazo. La NASA anunció una nueva misión tripulada bautizada Artemis II, que llevará nuevamente seres humanos al entorno lunar. El 12 de marzo, la agencia completó con éxito la Revisión de Preparación para el Vuelo (FRR), un paso clave que habilita la continuidad del proceso rumbo al lanzamiento. El plan contempla trasladar el cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento 39B el jueves 19 de marzo, con el objetivo de realizar un intento de despegue el miércoles 1 de abril. Inicialmente, la misión estaba prevista para el mes de marzo, pero debió ser reprogramada. Como parte de ese ajuste, la NASA retiró a finales de febrero el cohete SLS y la nave Orion de la plataforma de lanzamiento. La misión Artemis II tendrá una duración estimada de 10 días y contará con una tripulación integrada por cuatro astronautas: A pesar del avance que representa Artemis II, el ser humano no volverá a pisar la superficie lunar hasta 2028. Esto se debe a que la NASA decidió incorporar una nueva misión de prueba a su programa, Artemis III, prevista para el año 2027. Esta misión adicional permitirá realizar ensayos técnicos fundamentales antes de concretar un nuevo viaje. El programa Artemis tiene como meta no solo regresar a la Luna, sino establecer una presencia humana duradera. Para ello, la NASA planea estandarizar la configuración de los vehículos, sumar misiones adicionales y, a partir de los próximos años, concretar al menos un aterrizaje lunar por año. Las futuras misiones incluirán encuentros y acoplamientos con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin, además de pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, y ensayos de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular. A diferencia del programa Apolo, el programa Artemis apunta a que el ser humano aprenda a vivir y trabajar durante largos períodos en otro mundo, además de desarrollar la capacidad de aprovechar los recursos naturales de la Luna.