Luego de 10 días en el espacio, la misión Artemis II se acerca a su fin tras un acercamiento histórico a la Luna. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresarán este viernes. Entre los tantos hitos que consolidan la vuelta de la humanidad a la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972, Artemis II marcó varios momentos históricos. Los astronautas de Artemis II de la NASA comenzaron el jueves los preparativos para el reingreso a la Tierra tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo. El protocolo para que la nave Orion vuelva a la atmósfera terrestre comenzará a las 20.53 en la Argentina, mientras que 14 minutos después, ocurrirá el amerizaje previsto a las 21.07 en el océano Pacífico, frente a la costa de la ciudad de San Diego. La cápsula de la tripulación se convertirá en una bola de fuego cuando ingrese a la atmósfera de nuestro planeta y enfrentará temperaturas superiores a 2500 grados centígrados. Es casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Será uno de los momentos más delicados de la misión, con los astronautas acercándose a la Tierra a una velocidad máxima de 10.657 metros por segundo. Su escudo térmico, compuesto por una base de titanio, será el responsable de proteger a la tripulación de estas temperaturas. La NASA hizo ajustes en esta pieza después de que, en Artemis I, una misión no tripulada que sobrevoló en 2022 la Luna, el escudo sufriera una erosión inesperada durante la reentrada. Durante una rueda de prensa, Jared Isaacman, el jefe de la agencia espacial se mostró expectante. “No voy a dejar de pensar en ello hasta que estén en el agua”, dijo. Los cuatro tripulantes, Reid Wiseman, Christina Koch y Víctor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), caerán sobre el océano Pacífico frente a las costas de California a las 20.07 hora local (0007 GMT del sábado). Allí serán evaluados por médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ese hito marcará el final de 10 días de misión espacial, que comenzó con el lanzamiento el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972. La nave Orion se encuentra a menos de 240.000 kilómetros (147.000 millas) de la Tierra, hacia donde se dirige a unos 4450 kilómetros por hora. De cara a la entrada en la atmosfera terrestre, que comienza con el desacople de la capsula del módulo Orion 42 minutos antes del amerizaje, los astronautas estudiarán los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversarán con el equipo de control de vuelo, segun la NASA.