La cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego (California) con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre. La NASA, que lo calificó de “un descenso perfecto, de manual”, informó de manera inicial que la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, se encontraba en “excelente forma” en su evaluación a distancia. Minutos después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación de la misión Artemis II tras su regreso desde la órbita lunar y aseguró que el país dará nuevos pasos hacia futuras exploraciones espaciales, incluida una eventual misión a Marte. “Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”, afirmó Trump en un mensaje a través de su red social Truth Social. “Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte”, agregó. Luego de la extracción de los astronautas de la cápsula, a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA, que llevaría aproximadamente una hora, se programó una conferencia de prensa de los protagonistas de la misión de 10 días que despegó de Florida el 1 de abril. Durante ese tiempo, Artemis II orbitó la Luna, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo. Durante el descenso, los cuatro astronautas soportaron velocidades que superaron los 40.000 kilómetros por hora, mientras la nave enfrentaba temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, de hasta unos 2.760 grados centígrados. “Felicidades. Artemis II, misión cumplida”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X. “Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EE.UU. y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas”, añadió. La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas. Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufriera daños que pusieran en peligro a los cuatro astronautas. Esta vez la duración de la entrada fue de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo, según la NASA. La cápsula Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros.