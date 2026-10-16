El aviso oficial advierte por fenómenos que podrían intensificarse de manera localizada. (Fuente: Shutterstock)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla vigente en algunas regiones del país, que podrían volver a verse afectadas por lluvias durante el comienzo del tercer fin de semana de octubre.

El pronóstico del tiempo vaticina para este viernes 16 de octubre condiciones de inestabilidad en zonas de Córdoba, San Luis y La Rioja, donde se esperan precipitaciones persistentes y posibles complicaciones en la circulación.

El aviso oficial advierte por fenómenos que podrían intensificarse de manera localizada. Ante este escenario, se aconseja a los habitantes de las zonas en alerta seguir las recomendaciones emitidas por el SMN.

Alerta amarilla por lluvias en Córdoba: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con el pronóstico oficial de Alertas y Advertencias emitido el viernes 16 de octubre de 2026 a las 6.14, las zonas de Córdoba alcanzadas por la alerta amarilla son:

Zona serrana de Cruz del Eje .

Zona serrana de Minas .

Zona serrana de Pocho .

Zona serrana de San Alberto.

Zona serrana de San Javier.

El SMN advirtió por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte en estas regiones. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Alerta amarilla por lluvias el viernes 16 de octubre en zonas de Córdoba, San Luis y La Rioja. (Foto: SMN) SMN

Cabe recordar que el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. Por esta razón, se aconseja seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones, especialmente en sectores expuestos a anegamientos o crecidas repentinas.

¿Qué puede pasar durante las lluvias y cuáles son las recomendaciones oficiales?

Las precipitaciones podrían reducir la visibilidad, dejar las calzadas resbaladizas y provocar crecidas repentinas, según las advertencias difundidas por las autoridades.

Estas condiciones pueden complicar los desplazamientos, en particular en caminos serranos y sectores cercanos a cursos de agua. Ante el alerta amarilla, las recomendaciones para reducir riesgos son:

Evitar salir de casa si no es necesario.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables y no intentar cruzar calles o caminos anegados.

Si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico únicamente si puede hacerse sin riesgo.

Si se está al aire libre durante una tormenta, buscar refugio en una construcción cerrada y alejarse de las ventanas.

La alerta amarilla por lluvias se extiende desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado. Sin embargo, ante la posibilidad de que se produzca algún cambio en los avisos meteorológicos, se recomienda consultar y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Otras regiones en alerta amarilla durante el viernes 16 de octubre

La probabilidad de chaparrones en Córdoba podría alcanzar el 70% hacia la tarde y la noche, por lo que las precipitaciones podrían extenderse durante varias horas.

En esta misma línea, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para otras regiones del país: