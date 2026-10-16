Mezclar bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua hirviendo es una alternativa casera para ayudar a mantener los desagües limpios y evitar que se acumulen residuos que dificulten el drenaje.

Esta limpieza cobra especial importancia antes de los días de tormenta, cuando las precipitaciones intensas pueden poner a prueba la capacidad de evacuación del agua.

La preparación forma parte de una guía de limpieza de Metro, la agencia regional del área de Portland, Oregón, Estados Unidos.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato, vinagre blanco y agua hirviendo

La guía de limpieza saludable de Metro recomienda utilizar tres ingredientes para realizar la limpieza periódica de los desagües. La receta incluye:

1/4 taza de bicarbonato de sodio.

1 taza de vinagre blanco destilado.

6 tazas de agua hirviendo.

Una guía de limpieza de Metro recomienda realizar este procedimiento una vez al mes. ChatGPT

Cómo usar la mezcla para destapar los desagües

El procedimiento consiste en verter primero el bicarbonato de sodio directamente por el desagüe y agregar después el vinagre blanc o. Si es posible, se cubre la abertura y se deja actuar la preparación 10 minutos.

A continuación, se hierven las seis tazas de agua y se vierten por el desagüe para ayudar a arrastrar los residuos . Si el drenaje continúa lento, se puede repetir el procedimiento, aunque las obstrucciones importantes pueden requerir un desatascador manual o la intervención de un profesional.

Es importante comprobar que las tuberías toleren el agua a alta temperatura, ya que el agua hirviendo puede dañar algunas instalaciones de plástico.

Por qué funciona químicamente y cómo ayuda a prevenir inundaciones los días de tormenta

Al entrar en contacto, el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco producen una reacción ácido-base que libera dióxido de carbono y genera burbujas. Esta efervescencia puede contribuir a movilizar algunos residuos, mientras que el agua caliente ayuda a arrastrar restos de jabón y suciedad.

Sin embargo, la reacción también neutraliza parte de la acidez del vinagre, por lo que la mezcla no es un destapador universal ni garantiza eliminar obstrucciones severas.

La guía de limpieza saludable de Metro recomienda realizar este mantenimiento una vez al mes para ayudar a prevenir atascos y malos olores.

La limpieza periódica de los desagües también resulta fundamental antes de los episodios de lluvias intensas, ya que la acumulación de residuos, restos de jabón, sedimentos y otros materiales puede dificultar el flujo del agua por las tuberías y reducir la capacidad de drenaje.

Para reducir ese riesgo, también es necesario retirar hojas, tierra y basura de las rejillas, limpiar las canaletas y comprobar que los desagües pluviales estén despejados .

La mezcla casera está destinada al mantenimiento de desagües domésticos y no reemplaza esas tareas: las inundaciones también pueden producirse cuando la cantidad de lluvia supera la capacidad de evacuación de la red pluvial.