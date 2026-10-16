La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) forma parte del abanico de prestaciones sociales que brinda la ANSES y está destinada exclusivamente a las personas mayores de 65 años que no tengan acceso a ninguna jubilación o pensión.

La PAM tiene como fin brindarles una asistencia económica a aquellas personas que, por diferentes motivos, no están dentro del sistema previsional. Para poder acceder, se debe iniciar el trámite a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

Actualmente, la ANSES tiene establecidos diferentes requisitos para poder solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, lo cuales son obligatorios.

Los mismos se aplican para todos los solicitantes y se componen de la siguiente manera:

Tener 65 años o más.

Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si te ausentas del territorio argentino por más de 90 días corridos).

Un dato importante

Si una persona que solicita la PUAM, está cobrando una jubilación o pensión, se tiene que renunciar a la misma para iniciar el trámite que permitirá acceder a la prestación de ANSES.

Edificio de la Administración Nacional de la Seguridad Social

Cuánto se cobra por la PUAM

Si bien la PUAM está pensada para quienes no cuentan con el acceso a una jubilación o pensión, es importante remarcar que el monto que se cobra no es igual al haber mínimo jubilatorio.

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó que el monto es equivalente al 80% de una jubilación mínima . Asimismo, la PUAM se actualiza mensualmente a través de la fórmula de movilidad por IPC (Índice de precios al Consumidor).

Por su parte, los beneficiarios que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI y pueden acceder al cobro de asignaciones familiares.

Cómo solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM puede solicitarse tanto online (a través de mi ANSES) como en una oficina de ANSES, con un turno previo.

Paso a paso: