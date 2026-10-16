Hacer las compras del supermercado suele ser una tarea repetitiva. Aunque algunos productos cambian según la ocasión, gran parte de la lista permanece prácticamente igual semana tras semana. Esa rutina es la que hoy aprovechan las plataformas digitales para ofrecer experiencias más personalizadas y reducir el tiempo que lleva completar un pedido.

La inteligencia artificial y el análisis de datos comenzaron a desempeñar un papel clave dentro del comercio electrónico. Gracias a estas tecnologías, las tiendas online pueden reconocer hábitos de compra y ofrecer recomendaciones adaptadas a cada usuario sin modificar el control que tiene sobre su carrito.

En ese contexto, COTO incorporó el módulo “Tus elegidos y sugerencias”, una herramienta que toma como referencia el historial de compras y la navegación reciente para facilitar el armado de nuevas compras. La propuesta apunta a evitar que cada visita al sitio implique comenzar nuevamente desde una lista vacía.

Una lista personalizada para ahorrar tiempo

El módulo reúne productos comprados con frecuencia y artículos consultados en visitas anteriores. La información aparece tanto en la página principal como durante la revisión del carrito, funcionando como un recordatorio inteligente para quienes realizan compras periódicas.

Foto: COTO.

Lejos de incorporar productos de manera automática, la herramienta ofrece sugerencias que cada usuario puede aceptar o ignorar según sus necesidades. La decisión continúa siendo completamente personal, mientras que la tecnología actúa únicamente como un apoyo durante el proceso de compra.

La utilización de historiales de consumo forma parte de una tendencia cada vez más extendida dentro del retail digital. El objetivo es transformar grandes volúmenes de información en experiencias más simples, reduciendo pasos innecesarios y evitando búsquedas repetidas para productos que forman parte de la rutina cotidiana.

La inteligencia artificial también organiza la compra cotidiana

El principal beneficio aparece en la continuidad de la experiencia. Quienes realizan compras frecuentes ya no necesitan recordar todos los productos habituales o reconstruir su lista desde cero cada vez que ingresan al sitio.

Con esta propuesta, COTO apuesta por una personalización orientada a resolver problemas concretos del día a día. La inteligencia artificial trabaja en segundo plano para anticipar necesidades, recordar hábitos de consumo y ayudar a que cada compra online resulte más rápida, organizada y eficiente.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.