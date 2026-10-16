Kodak busca recuperar protagonismo en el mercado argentino de la fotografía digital con una nueva línea de cámaras que combina modelos tradicionales con propuestas orientadas a públicos más jóvenes. La marca renueva así su presencia en el país de la mano del distribuidor Electro World Group (EWG), que incorporó cinco dispositivos a su catálogo.

La oferta incluye tres modelos de la familia PIXPRO, una cámara compacta con pantalla rebatible y una versión diminuta con forma de llavero. La propuesta apunta tanto a quienes buscan una cámara sencilla para registrar viajes y momentos cotidianos como a los aficionados que priorizan la portabilidad, la resistencia o una estética diferente.

La cámara aventurera Kodak PIXPRO WPZ2. Kodak

Dentro de la línea PIXPRO, las FZ45 y FZ55 son cámaras compactas pensadas para tomar fotografías y grabar videos sin depender del celular. Ambas cuentan con sensores de 16 megapíxeles y zoom óptico, con diferencias en el alcance: la primera ofrece cuatro aumentos y la segunda, cinco. Son alternativas para quienes prefieren un dispositivo dedicado a la fotografía, con controles simples y un formato fácil de transportar.

Otra de las opciones es la PIXPRO WPZ2, diseñada para actividades al aire libre. Su principal diferencial es la resistencia al agua, ya que puede sumergirse hasta 15 metros. También incorpora conectividad Wi-Fi y está orientada a viajes, deportes y otras situaciones en las que un equipo convencional puede resultar menos adecuado.

La diminuta cámara de bolsillo Kodak Charmera. Kodak

La Kodak PIXPRO C1. Kodak

La propuesta más particular es la Kodak Charmera Key Chain, una cámara digital del tamaño de un llavero que combina una estética retro con un formato coleccionable. Se comercializa en cajas sorpresa o blind box: el comprador descubre qué diseño le tocó recién al abrir el empaque. Su combinación de nostalgia, tamaño reducido y factor sorpresa impulsó su popularidad en redes sociales.

La línea se completa con la Kodak PIXPRO C1, un modelo compacto de 13 megapíxeles que graba video Full HD y tiene una pantalla rebatible de 2,8 pulgadas, pensada para facilitar las autofotos y la grabación de contenido.

Con más de 130 años de historia, Kodak mantiene una fuerte asociación con la fotografía analógica, aunque su oferta actual también busca captar a quienes quieren volver a utilizar cámaras dedicadas en un mercado dominado por los teléfonos inteligentes.

Los cinco modelos ya se comercializan en la tienda online de Electro World Group. Según informó el distribuidor, hay opciones de financiación en 12 cuotas sin interés, descuentos adicionales de hasta el 25% según el medio de pago y garantía de hasta un año.