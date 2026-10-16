El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para este viernes 16 de octubre en Neuquén, según el mapa del Sistema de Alerta Temprana difundido por la propia institución.

Ante este contexto, es fundamental estar informado sobre el alcance de la advertencia, los fenómenos previstos y las medidas de prevención recomendadas por el organismo para evitar riesgos.

Alerta amarilla por tormentas en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que podrían registrarse fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

En Neuquén, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque los registros podrían variar según la localidad y la evolución de las tormentas.

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias abundantes en períodos cortos.

Posible caída de granizo en sectores afectados por los núcleos de tormenta.

Actividad eléctrica frecuente durante los episodios más intensos.

Ráfagas fuertes de viento, que podrían complicar las actividades al aire libre.

Qué significa una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 16 de octubre en Neuquén. Servicio Meteorológico Nacional

El sistema de alertas del SMN utiliza distintos niveles para advertir a la población sobre los posibles efectos de los fenómenos meteorológicos.

La alerta amarilla indica que se esperan condiciones con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades habituales. Esto no significa que todas las localidades vayan a experimentar tormentas con la misma intensidad, sino que existe un riesgo que requiere atención y medidas preventivas.

El seguimiento de los informes oficiales permite identificar eventuales cambios en el área alcanzada y anticipar medidas de prevención ante una posible intensificación de las condiciones meteorológicas.

Qué recomienda el SMN ante las fuertes tormentas

Ante el riesgo de lluvias intensas, granizo y ráfagas, se recomienda adoptar medidas preventivas para reducir los posibles daños y evitar accidentes.

Las principales recomendaciones son: