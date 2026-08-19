El barco que recorrió 5.500 kilómetros sin una gota de combustible.

Atravesar miles de kilómetros por agua suele implicar un elevado consumo de combustible. Sin embargo, el Helios 11 demostró que existe otra alternativa: la embarcación diseñada por el finlandés Lukas Sjöman logró completar un trayecto de 5.500 kilómetros impulsada exclusivamente por electricidad generada a partir del sol.

El barco utiliza paneles fotovoltaicos para transformar la radiación solar en electricidad, que luego alimenta su sistema de propulsión eléctrica. De esta manera, durante la travesía no necesitó utilizar diésel.

El proyecto no se limitó a colocar paneles solares sobre una embarcación. Para completar el recorrido, fue necesario optimizar el consumo, almacenar la electricidad disponible y administrar las baterías según las condiciones de cada etapa.

Cómo logró el Helios 11 recorrer 5.500 kilómetros con energía solar

El concepto detrás del Helios 11 se basa en aprovechar cada unidad de electricidad generada. Los paneles instalados sobre la embarcación captan la luz del sol y la convierten en energía eléctrica, que puede utilizarse para mover el barco o almacenarse en las baterías.

El diseño desarrollado por Lukas Sjöman pone el foco en la eficiencia. A diferencia de una embarcación tradicional, que necesita transportar combustible suficiente para completar el recorrido, este sistema obtiene parte de la energía necesaria durante la propia navegación.

Las baterías cumplen un papel fundamental porque permiten guardar la electricidad producida durante los períodos de mayor radiación solar. Esa reserva puede utilizarse cuando la generación disminuye o cuando la demanda del motor aumenta.

Por eso, el funcionamiento del barco depende de varios factores al mismo tiempo:

Los paneles fotovoltaicos generan electricidad a partir de la luz solar.

Las baterías almacenan parte de esa energía para utilizarla posteriormente.

El motor eléctrico emplea la electricidad almacenada para impulsar la embarcación.

El diseño busca reducir al máximo la energía necesaria para desplazarse.

El barco que recorrió 5.500 kilómetros sin una gota de combustible. Gemini IA.

El desafío de navegar cuando no hay sol

Recorrer 5.500 kilómetros utilizando energía solar requiere mucho más que contar con una superficie cubierta de paneles. La producción eléctrica cambia constantemente y depende de factores como la hora del día, la nubosidad y las condiciones meteorológicas.

Durante una jornada despejada, los paneles pueden generar una cantidad importante de electricidad. Pero cuando aparecen nubes, la producción disminuye, mientras que durante la noche directamente no existe generación solar.

Por ese motivo, la administración de las baterías resulta clave. La embarcación debe conservar suficiente energía para afrontar los momentos en los que los paneles no pueden producir todo lo que necesita el motor.

También influye la planificación del recorrido. La autonomía no está determinada únicamente por la capacidad de almacenamiento, sino por una combinación de variables: el peso del barco, la eficiencia del sistema de propulsión, la resistencia que encuentra al avanzar y la electricidad que logran generar los paneles.

Cuanto menor sea la energía necesaria para mantener la embarcación en movimiento, mayor será la distancia que puede cubrir con la electricidad disponible.

Qué demuestra el barco solar Helios 11

La experiencia del Helios 11 no significa que cualquier barco pueda reemplazar de inmediato un motor convencional por un sistema basado exclusivamente en energía solar. Las posibilidades dependen de características como el tamaño, el peso, la velocidad requerida y la ruta que debe realizar.

En una embarcación grande, por ejemplo, la demanda energética puede ser demasiado elevada para la superficie disponible para instalar paneles. También sería necesario contar con una capacidad de almacenamiento considerablemente mayor.

En cambio, los barcos pequeños y diseñados específicamente para consumir poca energía tienen mejores condiciones para aprovechar la propulsión eléctrica alimentada por energía solar.

El proyecto de Sjöman resulta interesante precisamente por eso: plantea el diseño de la embarcación desde la eficiencia energética y no como una simple adaptación de un barco convencional.

Paneles solares, baterías y motor eléctrico: el sistema detrás del recorrido

El Helios 11 combinó distintos elementos para completar su travesía sin recurrir al diésel. Los paneles fotovoltaicos fueron los encargados de generar electricidad; las baterías permitieron almacenarla y el motor eléctrico utilizó esa energía para impulsar la embarcación.

El resultado fue un recorrido de 5.500 kilómetros en el que la gestión de la energía tuvo tanta importancia como la propia tecnología.

Más que demostrar que todos los barcos pueden funcionar únicamente con el sol, el proyecto mostró el potencial de integrar generación solar, almacenamiento eléctrico y un diseño de bajo consumo en embarcaciones pensadas específicamente para este tipo de navegación.