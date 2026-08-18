UTE realizó la apertura de ofertas de la licitación para la ingeniería, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un nuevo parque de generación de energía eléctrica de fuente solar fotovoltaica, de propiedad de UTE, con una potencia de 30 MW en el departamento de Río Negro.

La empresa estatal recibió un total de 13 ofertas presentadas por compañías nacionales y extranjeras.

La lista está compuesta por nueve firmas locales: Ciemsa Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, Impacto Construcciones SA, Ingener SA, MGI SA, Montelecnor SA, Prodie SA, Stiler SA, Teyma Uruguay SA y Ventus Ingeniería SRL.

Las restantes cuatro empresas extranjeras son ABCD Trading International SAC (Perú), Design, Quality and Development SAS (Argentina), Elecnor Servicios y Proyectos SAU (España) y Power Construction Corporation of China Ltd, una compañía controlada por el gobierno de ese país.

Todas estas ofertas pasarán a estudio de UTE y, a partir del informe de una comisión asesora de adjudicaciones, las autoridades de la empresa estatal deberán aprobar la propuesta ganadora para luego pasar a la firma de los contratos. El comienzo de los trabajos está previsto para fines de 2026 o principios de 2027.

La planta de generación eléctrica se construirá próxima a la ciudad de Fray Bentos, en el predio de M´Bopicuá, en un área de aproximadamente 50 hectáreas.

La inversión se estima en unos 30 millones de dólares. Originalmente el proyecto estaba pensado para la zona de Baygorria en Durazno, pero su ubicación se cambió por diferencias entre UTE y la intendencia de ese departamento.