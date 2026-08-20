Un ingeniero finlandés demostró que es posible recorrer miles de kilómetros en barco sin quemar un solo litro de combustible.

Lukas Sjöman construyó por su cuenta un velero eléctrico de once metros al que bautizó Helios 11 y con el que navegó más de 3000 millas náuticas —unos 5500 kilómetros— propulsado exclusivamente por energía solar. La embarcación partió de Finlandia y llegó hasta Ibiza, España, sin necesidad de una sola recarga de diésel .

Cómo es el Helios 11, el barco que navega sin combustible

Sjöman tardó unos 200 días en construir el yate a mano, con contrachapado marino y fibra de vidrio, hasta lograr una embarcación de alrededor de 1,5 toneladas que solo carga el equipo necesario para vivir a bordo.

El sistema de energía combina un arreglo solar de 6 kW instalado en el techo con baterías que permiten seguir navegando durante la noche o en días nublados.

Con buen sol, el barco puede navegar a unos 7 nudos y llegar a recorrer hasta 270 kilómetros en un solo día, mientras que en condiciones menos favorables la distancia baja a unos 70 kilómetros diarios.

El costo total del proyecto rondó los u$s 20.724, una cifra sensiblemente menor a la de un velero convencional de similares dimensiones.

El desafío de administrar la energía a bordo

El punto central del proyecto no fue solo instalar paneles solares sobre un casco, sino lograr que la embarcación pudiera sostenerse con la energía que ella misma genera. El sistema capta energía durante el día y la almacena en baterías de 48 voltios, lo que le permite al barco seguir navegando de noche sin depender de un motor a combustión.

Esa gestión se vuelve crítica en tramos largos, donde la nubosidad, la estación del año y la cantidad de horas de luz condicionan cuánta electricidad queda disponible para el motor. A diferencia de un barco a diésel, donde el límite lo marca la capacidad del tanque, en el Helios 11 el límite lo impone la cantidad de sol que cae sobre los paneles cada jornada.

La ruta de Sjöman lo llevó a atravesar buena parte de Europa por mar, ríos y canales interiores, pasando por países como Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia antes de llegar a aguas españolas. El recorrido combinó tramos fluviales con navegación costera, lo que obligó a adaptar la estrategia energética según el tipo de vía navegable.

Durante el viaje, Sjöman también introdujo mejoras sobre la marcha, como la incorporación de flotadores laterales para ganar estabilidad, dando el primer paso hacia una configuración tipo trimarán. El proyecto quedó documentado en su canal de YouTube, True North Yachts, donde fue publicando cada etapa de la construcción y del viaje.

El caso del Helios 11 no implica que cualquier barco pueda reemplazar su motor por paneles solares de un día para el otro. La relación entre peso, velocidad, superficie de captación solar y capacidad de las baterías cambia según el tipo de embarcación, y una nave más grande o más rápida necesita mucha más energía que la que puede generar con paneles instalados sobre su cubierta.