La Ciudad de Buenos Aires dio un paso clave para mejorar la circulación vehicular en uno de sus accesos más transitados y ya fueron habilitadas nuevamente las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las cuales fueron cerradas para la colocación de la nueva barrera Free Flow en el peaje de Dellepiane. Los trabajos se realizaron a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores, y también incluyeron la reapertura del Paseo del Bajo en sentido sur. Con esta intervención, se busca reducir demoras, eliminar cuellos de botella y avanzar hacia un sistema de autopistas y “peajes sin barreras”. Durante este sábado se realizó un operativo que estuvo a cargo de Autopistas Urbanas y consistió en colocar el montaje de una estructura metálica de gran porte que atraviesa toda la traza. El pórtico permitirá incorporar tecnología de última generación para implementar el sistema de peaje Free Flow en la autopista Dellepiane y así eliminar los peajes tradicionales. Este sistema ya funciona en otras autopistas de la Ciudad y se basa en el cobro automático del peaje sin necesidad de detenerse, lo cual agilizará de manera considerable el tráfico en los horarios pico. El sistema de peaje Free Flow permite circular por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires sin detener el vehículo en ningún momento. A diferencia del peaje tradicional, no existen cabinas ni barreras físicas que obliguen a frenar o reducir bruscamente la velocidad. La tecnología se basa en pórticos instalados sobre la traza que cuentan con cámaras y sensores de lectura. Estos dispositivos detectan automáticamente el paso de cada vehículo mientras avanza a una velocidad constante de hasta 60 kilómetros por hora. El cobro se realiza de manera automática a través del dispositivo TelePASE colocado en el parabrisas. En los casos en que el vehículo no lo tenga, el sistema registra la patente y asocia el pago al titular correspondiente. Entre los puntos clave del funcionamiento se destacan: Según lo informado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad, el sistema Free Flow comenzará a operar en marzo y, a partir de mayo, dejará de existir el pago manual y todas las vías funcionarán exclusivamente con TelePASE.