Empezó la ampliación de la autopista más transitada de Buenos Aires: construirán un nuevo carril. Foto: Provincia de Buenos Aires

La autopista más transitada de Buenos Aires se ampliará, por lo que será una obra clave para los conductores y así solucionar el embotellamiento en horas pico.

Se trata de la ampliación de la Autopista Buenos Aires - La Plata, una de las vías con mayor flujo vehicular del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto la seguridad vial como el tráfico diario se verán beneficiados por estas intervenciones.

Empezó la ampliación de la autopista más transitada de Buenos Aires: construirán un nuevo carril. Foto: Provincia de Buenos Aires

Así empezó la ampliación de la Autopista Buenos Aires - La Plata

Según el anuncio oficial del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), las obras comenzaron en enero de 2026. El gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis destacaron la importancia de esta intervención en el corredor vial más demandado de la región.

El exministro de Alberto Fernández explicó que el cuarto carril se está construyendo entre los 20 km que van del acceso Sudeste al peaje Hudson, sentido a La Plata.

De esta manera, aseguró que esta obra “modernizará este corredor fundamental para la conectividad de toda esta región. Su ampliación es ganar en tiempo de viaje, comodidad y seguridad vial para los millones de usuarios y usuarias que transitan a diario”.

¿Cuáles son las obras que se están llevando a cabo en esta autopista?

El tramo afectado de la Autopista Buenos Aires - La Plata es del kilómetro 11,5 al 30,45, a la altura de los municipios bonaerenses de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. De esta manera, la intervención consta de:

Repavimentación completa de los tres carriles existentes.

Aplicación de carpeta asfáltica unificada para los cuatro carriles.

Señalización vertical y demarcación horizontal nueva.

Las obras se están llevando a cabo de lunes a viernes, en horarios nocturnos, para minimizar el impacto en el tránsito diario y evitar mayores congestiones.

¿Cómo sigue la obra?

Esta obra forma parte del de obras 2024-2027 de AUBASA con una inversión total superior a $ 348.000 millones en 956 km de rutas y 25 intervenciones.

A su vez, ya está en proyecto la construcción del cuarto carril en sentido descendente (hacia CABA), para completar cuatro carriles en ambas manos en este tramo crítico.