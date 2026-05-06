La autopista México-Querétaro, una de las más transitadas del país, presenta una fuerte carga vehicular debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 97, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe). A esta situación se suman afectaciones en otras carreteras por distintos percances y bloqueos. Elementos de Capufe y de la Guardia Nacional se encuentran atendiendo estos incidentes, algunos de los cuales provocaron cierres totales o parciales que complican la circulación. Estos son los tramos con afectaciones: Un tráiler que transportaba verduras se volcó en el kilómetro 36, a la altura de la caseta de Progreso, en Tamaulipas. Se reporta reducción de carriles en el kilómetro 170, en dirección a Isla, luego del incendio de un tractocamión. Equipos de emergencia trabajan en la zona. La circulación está parcialmente cerrada en dirección a Acayucan, a la altura del kilómetro 3, debido a un choque múltiple que obligó a reducir carriles. La Guardia Nacional informó de un cierre parcial por un vehículo calcinado cerca del kilómetro 170+00. En Michoacán, un accidente vial mantiene afectado parcialmente el tránsito en el kilómetro 360+040, en dirección a Uruapan. Se recomienda a los conductores manejar con precaución, considerar rutas alternas y mantenerse informados sobre el estado de las vialidades antes de viajar. Durante la madrugada de este lunes 5 de mayo se reportó un accidente en la autopista México–Querétaro, a la altura del kilómetro 97, en el tramo correspondiente al municipio de Soyaniquilpan, con dirección a Querétaro. Según los primeros informes, un vehículo de transporte pesado se incendió, lo que obligó a cerrar de forma completa la circulación de manera inicial en esta importante vía. Equipos de emergencia acudieron al lugar para apagar el fuego y atender la situación. Horas después, CAPUFE informó que el tránsito se reanudó de forma parcial, con reducción de carriles, mientras continúan las labores para retirar la unidad afectada. Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones, respetar la señalización y prever posibles demoras al circular por la zona.