El Peaje Zárate, ubicado sobre la Ruta 12, en la traza de la Autovía del Mercosur, comenzó a operar con un nuevo sistema de cobro manual electrónico en seis cabinas del sentido norte-sur, con dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca reducir los tiempos de espera y modernizar los medios de pago para quienes circulan por este corredor estratégico, especialmente en horarios de alta circulación. El esquema implementado permite únicamente dos modalidades de cobro: la lectura de códigos QR de billeteras virtuales, como Mercado Pago, y el uso de TelePASE, el sistema de peaje automático que facilita el paso por las cabinas. Por el momento, no se aceptan otros medios de pago. Quedan excluidos el efectivo, las tarjetas de crédito o débito físicas y los pagos mediante tecnología NFC o contactless desde el celular. La implementación del cobro electrónico contempla una alternativa para quienes no cuenten con TelePASE o no tengan saldo disponible en su billetera virtual al momento de pasar por el peaje. En esos casos, el sistema registra la patente del vehículo y habilita la posibilidad de realizar el pago posteriormente a través del sitio web de AUMESA, la concesionaria a cargo de la operación del peaje. Según se informó, esta modalidad no implica la aplicación de multas ni recargos, con el objetivo de acompañar la adaptación de los usuarios al nuevo formato. El nuevo esquema mantiene vigente el beneficio del 50% de descuento sobre la tarifa general para quienes utilicen TelePASE, una medida que busca incentivar el uso del sistema automático y contribuir a una circulación más fluida. Desde AUMESA señalaron que la digitalización del cobro apunta a optimizar el tránsito, reducir la congestión en horas pico y promover el uso de medios de pago electrónicos en uno de los accesos más transitados de la región. Con este cambio, los conductores que circulan habitualmente por la Autovía del Mercosur deberán adaptarse a las nuevas modalidades de pago, planificar sus viajes y aprovechar los descuentos disponibles, mientras que quienes aún no utilicen sistemas digitales cuentan con la opción de regularizar el pago sin sanciones.