Una megaestructura de China queda en el panorama internacional ante la magnitud de la obra que parece de ciencia ficción. Precisamente, el gigante asiático completó una autopista inmensa sobre el río Perla, el cual es una de las regiones más dinámicas del planeta. Se trata del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, una estructura marítima de 24 kilómetros que combina puentes gigantes, un túnel submarino ultramoderno y dos islas artificiales construidas desde cero. Esta obra, que une Shenzhen y Zhongshan, no solo acelera la movilidad regional, sino que establece un nuevo estándar global en ingeniería civil. Antes de su inauguración, el trayecto entre estas dos ciudades clave del sur de China podía demorar hasta dos horas por carretera y ferry. Hoy, gracias a esta autopista, el mismo recorrido se completa en apenas 30 minutos, según informa CNN. El impacto es inmediato: un flujo promedio de 90.000 vehículos diarios, que en horas pico puede duplicarse, transforma la vida diaria de millones de personas y potencia la economía de una de las áreas metropolitanas más grandes del país. La autopista forma parte de la red nacional china G2518 y fue diseñada estratégicamente para mejorar la conectividad, reducir costos logísticos y impulsar el desarrollo económico en el delta del río Perla. No se trata de un simple puente, sino de un sistema integrado de alta complejidad que combina escala monumental con tecnología de vanguardia. La estructura no es una vía única, sino un conjunto sofisticado. Incluye dos megapuentes, uno de los cuales cuenta con el vano más largo del mundo para un puente colgante de vigas de acero. Estos puentes están específicamente diseñados para resistir vientos extremos y las duras condiciones marítimas del estuario. El elemento más impactante es el túnel submarino de casi 7 kilómetros, considerado el más ancho del planeta en su categoría, con capacidad para hasta ocho carriles. Su estructura mixta de hormigón y acero de nivel industrial avanzado incorpora sistemas totalmente automatizados: Para conectar los puentes con el túnel se construyeron dos islas artificiales. La isla occidental destaca especialmente: tiene una superficie equivalente a 19 canchas de fútbol y fue diseñada con la forma del Kunpeng, una criatura mítica china que simboliza transformación y poder. Más allá de su función técnica como punto de transición, alberga un museo dedicado a la ingeniería marítima y a las grandes obras sobre el mar, combinando utilidad con valor simbólico y cultural.