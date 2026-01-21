Las autopistas son fundamentales para optimizar la conectividad, disminuir los tiempos de desplazamiento y fomentar el crecimiento económico. En este marco, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la remodelación y culminación de una de las vías más transitadas, que conectará 12 municipios.

Se trata de la Autopista Presidente Perón, una obra de gran envergadura que lleva dos décadas en construcción y que permitirá unir el norte y el sur del conurbano bonaerense. El proyecto tiene como objetivo completar los tramos pendientes y modernizar la infraestructura para asegurar una circulación más segura y eficiente.

¿Cómo es la nueva vía que recorrerá toda la ciudad de Buenos Aires?

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof estableció el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, entidad que se encargará de reactivar la obra vial que fue abandonada en 2023.

La autopista conectará la Ruta 7 con la Ruta 2, atravesando 12 municipios de la provincia. Aún resta pavimentar aproximadamente 30 kilómetros, lo que ha llevado a los intendentes de la región a manifestar su preocupación por el deterioro de los tramos inactivos.

A pesar de que la obra permanece bajo jurisdicción nacional, la provincia solicita su traspaso para concluirla, pero todavía no obtuvo la aprobación. El consorcio tendrá la facultad de actuar sobre la traza y en un radio de tres kilómetros por lado para fomentar el desarrollo urbano y productivo.

La autopista atravesará 12 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Nueva Autopista Presidente Perón: Conexión vial para 12 millones de habitantes

Este corredor conectará los siguientes municipios:

San Isidro,

General San Martín,

Tres de Febrero,

Hurlingham,

Ituzaingó,

Merlo,

La Matanza,

Ezeiza,

San Vicente,

Presidente Perón,

Florencio Varela

Berazategui

Este avance beneficiará a más de 12 millones de habitantes.

La Autopista Presidente Perón se extenderá a lo largo de 83 kilómetros, desde el Acceso Oeste en Ituzaingó hasta la Autovía RP2 en La Plata y contará con:

Dos carriles por sentido

Colectoras

Distribuidores

Pasos a nivel

Iluminación LED

Señalización inteligente

El Gobierno bonaerense le exige al Estado nacional el traspaso de la obra.

Detalles de la mega obra por tramos

La mega obra incluye distintos tramos y son los siguientes:

Primera sección

El primer tramo de la obra conecta el Camino del Buen Ayre con el Acceso Oeste a la altura del arroyo Morales. La ruta transita por los distritos de Ituzaingó, Merlo y La Matanza. Este segmento se habilitó parcialmente en 9 kilómetros, desde la Ruta Provincial 40 hasta el acceso al barrio 20 de Junio en La Matanza. La obra no se completó en su totalidad y el avance se ubica en 84% sobre un total de 25,6 kilómetros.

Segundo tramo

Comienza en el barrio 20 de Junio (partido de La Matanza) y se extiende hasta la Ruta Provincial 58. Tiene una longitud total de 28,4 km y presenta un avance del 95%. Atraviesa los partidos de La Matanza, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.

Tercer tramo

Va desde la Ruta Provincial 58 hasta la Ruta Provincial 53, con una longitud de 18,6 kilómetros y un avance físico del 85%. Recorre territorio de los municipios de San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela.

Cuarto tramo

Une la Ruta Provincial 53 con la Autovía 2 a lo largo de 10 kilómetros. Este tramo se encuentra judicializado desde septiembre de 2012 y actualmente está paralizado, pendiente de reiniciar el proceso licitatorio. Solo registra un avance del 2% y pasa por los partidos de Florencio Varela y Berazategui.