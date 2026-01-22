El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informó que Autopistas Urbanas (AUSA) cerró el ingreso y la salida de Mozart en la Autopista Dellepiane, en sentido hacia la avenida General Paz. La medida comenzó a regir desde el jueves 15 de enero y se enmarca en el plan de renovación integral que se ejecuta sobre esta traza.

Según confirmaron desde el Ministerio, esta intervención forma parte del proyecto de modernización de la autopista, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación diaria de vehículos particulares y transporte público. El cierre permitirá avanzar sin interrupciones los trabajos de rediseño de las colectoras y del corredor central.

Nuevo puente sobre la autopista Dellepiane

Como alternativa al cierre, se recomendó utilizar las rampas más cercanas, ubicadas en avenida Escalada, o las existentes en Lacarra. Estas opciones permitirán mantener la conectividad mientras continúan las obras programadas sobre la Dellepiane.

Desde el GCBA señalaron que las rampas de Mozart no volverán a habilitarse, ya que el proyecto definitivo contempla una nueva configuración vial que prioriza la continuidad del parque lineal previsto a ambos lados de la autopista.

Obras en Autopista Dellepiane: todos los desvíos y las rutas alternativas

AUSA informó además que se encuentran restringidas las calzadas en ambos sentidos entre Piedra Buena y Miralla, afectando banquinas y carril derecho. Estas limitaciones pueden generar demoras en horarios de mayor tránsito.

De acuerdo con datos oficiales, estas restricciones responden a trabajos de modificación de la altura bajo el puente del Ferrocarril Belgrano Sur. El objetivo es ampliar la luz libre para evitar incidentes con vehículos de gran porte que transitan habitualmente por el corredor.

La salida Mozart de la Autopista Dellepiane

Entre los desvíos sugeridos, se recomendó utilizar avenida General Paz para conectar con la Autopista Riccheri. Otras alternativas incluyen avenida Directorio, avenida San Juan, avenida Independencia y avenida Alberdi, según el sentido de circulación.

Para los automovilistas provenientes de Puente La Noria, se informó que es posible evitar la zona en obra mediante el uso de avenida 27 de Febrero y Autopista Cámpora (AU7), lo que permite rodear el sector intervenido.

Características del Máster Plan de la Autopista Dellepiane

Las obras se integran al Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio porteño. Este plan busca transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad y mejorar la experiencia de circulación para vehículos, transporte público y vecinos linderos.

Según datos oficiales, la traza es utilizada diariamente por 200.000 vehículos, mientras que unas 63.000 personas residen en las zonas directamente beneficiadas por las intervenciones. El objetivo es reducir tiempos de viaje, optimizar accesos y reforzar la seguridad.

En el corredor central de la autopista se construirá un carril exclusivo para colectivos, que conectará con el Metrobus de la AU 25 de Mayo. Este carril será doble mano y contará con seis paradores centrales equipados con infraestructura de seguridad.

Las obras sobre Autopista Dellepiane avanzan en los primeros tramos de la vía.

Las mejoras incluyen además el recambio completo de defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto. Según AUSA, estas tareas permitirán un estándar de seguridad más robusto en las zonas de mayor tránsito.

Nuevas pasarelas y obras complementarias en las colectoras de la Autopista Dellepiane

El proyecto contempla la instalación de pasarelas elevadas que vincularán el parque lineal con los paradores del transporte público. Cada estructura contará con rampas accesibles, señalización y sistemas de iluminación renovados para garantizar un uso seguro.

Estas pasarelas permitirán una conexión directa entre ambos lados de la autopista, facilitando el desplazamiento de peatones, personas con movilidad reducida y usuarios del corredor de colectivos. También funcionarán como puntos de acceso a las nuevas áreas verdes.

AUSA construye además nuevos tramos en las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci. Estos segmentos permitirán completar la continuidad del trazado bajo el Ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro.

Actualmente, las colectoras se interrumpen a unos 600 metros de la avenida General Paz. Con la ampliación prevista, la traza mejorará la fluidez y redistribución del tránsito local, reduciendo conflictos de circulación en horarios de alta demanda.

Parque lineal y obras hidráulicas en la Cuenca Cildáñez

El plan urbano del Gobierno de la Ciudad prevé la creación de un parque lineal de 4 kilómetros. Este corredor incluirá canchas deportivas, pista de atletismo, áreas de juegos, postas aeróbicas y bicisendas, según detalló el Ministerio de Infraestructura y Movilidad.

El diseño apunta a generar nuevos espacios recreativos y zonas verdes en un sector históricamente atravesado por infraestructura vial. La obra busca además integrar la autopista con el entorno barrial mediante nuevos accesos y conexiones peatonales.

Obra hidráulica sobre la Cuenca Cildáñez

En paralelo, se ejecuta una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez con el objetivo de mejorar el escurrimiento pluvial. Este trabajo beneficiará a más de 3.700 vecinos que suelen verse afectados por anegamientos en episodios de lluvias intensas, según datos oficiales.

El proyecto hidráulico incluye la construcción de dos conductos pluviales de 2.700 metros de longitud y diámetros entre 1,5 y 2,6 metros. También se incorporan 247 nuevos sumideros para incrementar la capacidad de captación de agua de lluvia.