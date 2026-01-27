El Gobierno de una provincia informó la finalización de las obras de la Autopista Nacional 19, una vía que permanece inconclusa y que abarca aproximadamente 33,5 kilómetros.

El referente local indicó que los trabajos son como “un acontecimiento histórico que permitirá transformar lo que se había convertido en la ruta de la muerte”.

Termina la construcción de la autopista más esperada

Durante un acto realizado en Cañada Jeanmaire, Martín Llaryora anunció que concluirán la construcción de la Autopista Nacional Ruta 19, cuya reparación había estado paralizada durante varios años. La inversión requerida para finalizar los trabajos ascenderá hasta los $ 190.000 millones.

La primera parte de la conexión abarca un trayecto de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto , mientras que la segunda se extiende por 16,7 kilómetros y une Devoto con Cañada Jeanmaire. Ambos tramos serán ejecutados por la empresa Roggio e Hijos Sociedad Anonima, quienes resultaron ganadores de las respectivas licitaciones.

La obra tendrá lugar en la ruta nacional de Córdoba.

Este corredor bioceánico es uno de los más transitados, ya que conecta la provincia de Córdoba con Santo Tomé, en Santa Fé. Se estima que por esta vía circulan aproximadamente 3 millones de vehículos, tanto particulares como de carga.

“Aquí estamos de distintos partidos políticos y religiones y nos une la idea del progreso. Podemos pensar diferente, pero podemos trabajar juntos y esa es la gran diferencia. Les quiero agradecer a cada uno de los vecinos y a cada uno de los pueblos de la región”, destacó el gobernador.

¿Qué obras se realizarán en el nuevo tranvía de 500 millones?

La administración ha comunicado las diversas obras que se llevarán a cabo en el marco del proyecto:

Construirán una traza nueva para ser multicarril

Duplicarán las calzadas y estarán separadas

La velocidad máxima será de 130 kilómetros por hora

Tendrá colectoras con accesos restringidos

Construirán cuatro intersecciones en diferentes niveles para solucionar las maniobras de retorno y accesos a las localidades de Devoto y Colonia Marina, además de conexiones a caminos vecinales

Sumarán obras hidráulicas, defensas, iluminación de intercambiadores, forestación del tramo, demarcación horizontal y señalización vertical.

Desde la administración informaron sobre el avance de las obras del proyecto.

La autopista será clave para evitar el tránsito.

Importancia de la vía que conecta ciudades clave en Córdoba

La relevancia de esta vía radica en su capacidad para interconectar diversas ciudades, tales como:

Córdoba Capital

Malvinas Argentinas

Monte Cristo

Río Primero

Arroyito

San Francisco

Sa Pereira

San Gerónimo del Sauce

Santo Tomé (ciudad límite con la capital de Santa Fe)

Esta conexión es de suma importancia para el desarrollo regional y la movilidad de los ciudadanos.

Seguridad y mantenimiento en la Autopista Nacional Ruta 19

El Gobierno de Córdoba planea realizar un seguimiento continuo de las obras para garantizar su calidad y cumplimiento de plazos. Se espera que la finalización beneficie a miles de usuarios diarios.Además, se prevé la creación de nuevos puestos de trabajo durante la construcción. La obra también incluye mejoras en la seguridad vial para reducir accidentes en la ruta.