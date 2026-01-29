En esta noticia La decisión del Gobierno que puede transformar la forma de viajar en autopistas

En el marco de los nuevos cuadros tarifarios propuestos para los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires , Vialidad Nacional anunció una medida que impactará a miles de usuarios.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Obras Públicas, la propuesta se encuentra asociada a la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio, la conservación de la infraestructura vial y la ejecución de tareas de rehabilitación que permitan mejorar las condiciones de seguridad, transitabilidad y confort para los usuarios.

A través de un comunicado, Vialidad Nacional convocó a una consulta ciudadana con el objetivo de poner a disposición de la población la información vinculada a la propuesta de actualización de tarifas, así como a las obras de rehabilitación y mejora que se prevén ejecutar sobre la traza . El plan fue formalizado con la Resolución 117/2026, publicada en el Boletín Oficial.

En este sentido, se prevé la realización de trabajos de rehabilitación integral de calzadas, mejoras en la señalización horizontal y vertical, adecuaciones en sistemas de drenaje, mantenimiento estructural y otras intervenciones orientadas a optimizar la operación de los accesos y prolongar la vida útil de la infraestructura existente.

Al mismo tiempo, la iniciativa contempla adecuaciones vinculadas a las modalidades de cobro manual y electrónico. Los cuadros tarifarios prevén una diferenciación que, en los tiempos y condiciones autorizados, podrá implicar la aplicación de una tarifa equivalente al doble para quienes utilicen las vías de cobro manual, dentro de los valores máximos establecidos, con el objetivo de promover una transición progresiva hacia el uso del sistema TelePASE.

Esta medida se inscribe en el proceso de modernización del sistema de peajes y constituye un paso previo a la implementación de esquemas de cobro más ágiles, como el sistema free flow, conforme a la normativa vigente y en línea con lo previsto para la Red Federal de Concesiones. A su vez, permite reducir las demoras en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los tiempos de viaje .

En este contexto, Vialidad Nacional alienta especialmente el uso del sistema TelePASE, que representa una alternativa más conveniente para los usuarios, ya que permite acceder a tarifas más económicas, agilizar el cobro y evitar detenciones innecesarias en las estaciones de peaje. Para obtener el dispositivo, se puede acceder al sitio web oficial de TelePASE.

Peajes en rutas y autopistas: cuánto costarán

Las actualizaciones de tarifas previstas constituyen las primeras que se realizan luego de más de un año sin modificaciones. A continuación, se detalla la propuesta para la categoría automóviles, tanto para Acceso Oeste como Acceso Norte:

Modalidad de Pago Horario Tarifa Vigente Tarifa Propuesta TelePASE No Pico $699,09 $994,15 TelePASE Pico $838,93 $1112,99 Pago Manual No Pico $700 $2000 Pago Manual Pico $900 $2400

“Cabe señalar que los cuadros tarifarios propuestos fueron elaborados considerando los mecanismos de actualización previstos en los contratos de concesión vigentes, junto con criterios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad, a fin de resguardar los intereses económicos de los usuarios y asegurar la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial”, indicó Vialidad.

Consulta pública: cómo participar y qué se debate

La convocatoria se desarrollará de manera online a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se extenderá por un plazo de 15 días hábiles administrativos .

Durante ese período, las personas interesadas podrán acceder a los proyectos de norma, a los cuadros tarifarios propuestos, al detalle de las obras previstas y al formulario para la presentación de opiniones y propuestas a través del sitio web de Consultas ciudadanas vigentes de Vialidad Nacional.

Finalizado el proceso, el equipo técnico del organismo elaborará un informe que recopilará las presentaciones realizadas por la ciudadanía. Posteriormente, el nuevo cuadro tarifario aprobado será dado a conocer mediante su publicación en el Boletín Oficial y en medios gráficos.