El mate sigue siendo una de las bebidas más consumidas en la Argentina y recientemente un ranking difundido por Plan B, elaborado con datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), reveló cuáles fueron las marcas más elegidas durante 2025 y mostró un cambio importante en el liderazgo del mercado. Según el relevo, el consumo de yerba mate alcanzó 260,35 millones de kilos a lo largo del año. Esto representa un promedio cercano a 6,5 kilos por habitante, una cifra que confirma el fuerte arraigo cultural de esta infusión en el país. En ese contexto se produjo una variedad dentro del sector ya que la yerba Playadito pasó a ocupar el primer puesto del ranking con 56,7 millones de kilos vendidos. Asimismo, una histórica marca pasó al segundo lugar. De tal modo, la segunda posición quedó para el grupo Las Marías, que incluye marcas como Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. En conjunto registraron 49,05 millones de kilos comercializados. El informe también señala que las dos primeras posiciones concentran por sí solas más de 100 millones de kilos vendidos. Al momento de hacer un buen mate, es importante seguir una serie de pasos para que salga a la perfección y evitar que se lave rápido.