La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 14 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7920 (La Fiesta).

1° 7920 11° 0245 2° 4176 12° 8093 3° 5004 13° 9296 4° 2819 14° 5762 5° 9295 15° 5825 6° 5117 16° 5276 7° 5997 17° 1470 8° 1701 18° 8167 9° 3838 19° 8517 10° 3781 20° 9953

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.