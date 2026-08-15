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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 14 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7920 (La Fiesta).

 1°7920 11°0245 
 4176  12°8093
 3°5004  13°9296 
 2819  14°5762 
 9295  15°5825 
 6°5117  16°5276
 5997  17°1470 
 1701  18°8167 
 3838  19°8517 
 10°3781 20°9953 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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