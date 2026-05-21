La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 20 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8450 (El Pan).

1° 8450 11° 1640 2° 0824 12° 3758 3° 3816 13° 5260 4° 2435 14° 2855 5° 0882 15° 0775 6° 2449 16° 9361 7° 9101 17° 4238 8° 2316 18° 4850 9° 9101 19° 6276 10° 2887 20° 2701

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.