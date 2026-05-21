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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 20 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 20 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5334 - La Cabeza

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 20 de mayo

 1°5334 11°2012
 9050  12°1442
 3°6057 13°6798 
 6823  14°1675 
 1434  15°1791 
 6°8043  16°8221
 7457  17°7514 
 3811  18°9051 
 1851  19°3204 
 10°4357 20°1255 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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