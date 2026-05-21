En esta noticia ¿Qué significa soñar con la cabeza?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 20 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 20 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5334 - La Cabeza

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 20 de mayo

1° 5334 11° 2012 2° 9050 12° 1442 3° 6057 13° 6798 4° 6823 14° 1675 5° 1434 15° 1791 6° 8043 16° 8221 7° 7457 17° 7514 8° 3811 18° 9051 9° 1851 19° 3204 10° 4357 20° 1255

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza la mente, la identidad y el control; habla de claridad y decisiones racionales.

Ver La Cabeza dañada, pesada o separada sugiere estrés, confusión o desorientación y la necesidad de pausar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.