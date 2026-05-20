En 2026, el microcemento se establece como el revestimiento más preferido en obras nuevas y renovaciones.

Arquitectos, diseñadores y propietarios lo seleccionan por su estética pulcra, resistencia al desgaste y capacidad para adaptarse a múltiples superficies.

Por qué recomiendan usar el microcemento

Este material proporciona una superficie continua, sin juntas, lo que crea una sensación de amplitud y orden. Además, puede aplicarse sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, sin necesidad de eliminar el revestimiento anterior. Esto disminuye los plazos de obra y los costos de instalación.

Ya no se considera únicamente una moda: constituye una solución funcional que satisface las exigencias actuales del diseño interior y exterior.

Ni piso flotante ni cerámico: el material que es tendencia en Europa para una remodelación (foto: archivo).

¿Por qué el microcemento está de moda?

Las razones por las cuales el microcemento se impone son evidentes:

Alta resistencia : soporta el tránsito intenso, la humedad y las variaciones de temperatura sin sufrir daños.

Versatilidad : se adapta a diversas superficies, que van desde cerámica hasta madera o cemento.

Mantenimiento sencillo : no precisa ceras ni pulidos, utilizando simplemente agua y detergente neutro para preservar su apariencia.

Estética moderna: su acabado uniforme y la amplia gama de colores disponibles permiten la creación de ambientes minimalistas, industriales o cálidos, según el estilo deseado.

Su aplicación veloz y su escaso espesor lo establecen como una opción óptima para reformas que no requieran obra pesada.

Los múltiples usos del microcemento

Aunque puede tener un costo inicial más alto que otros revestimientos como cerámica o piso flotante, su durabilidad y bajo mantenimiento lo convierten en una inversión a largo plazo.

Ni piso flotante ni cerámico: el material que está de moda en Europa para modernizar la casa Fuente: Cemento Pulido

Es importante tener en cuenta que el precio del microcemento varía según el tipo de aplicación, la superficie y el profesional que lo instale.

Aunque comenzó como una solución para pisos, hoy se utiliza en: