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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 20 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 4975 (El Payaso).

 1°4975 11°9268 
 3469  12°4424
 3°1846  13°9479 
 7052  14°0273 
 1356  15°1599 
 6°6493  16°8012
 9232  17°8249 
 3527  18°4057 
 9252  19°4266 
 10°4701 20°3990 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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