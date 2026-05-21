La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 20 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4732 - Dinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo

1° 4732 11° 2559 2° 4289 12° 7182 3° 6057 13° 1886 4° 2010 14° 4927 5° 1228 15° 2388 6° 3401 16° 4496 7° 5698 17° 9951 8° 1095 18° 2246 9° 1199 19° 3352 10° 3099 20° 6818

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con el Dinero suele reflejar autoestima, poder personal y recursos para lograr metas. Abundancia indica seguridad y ambición; escasez sugiere temor a pérdidas o sensación de insuficiencia.

El contexto cambia el sentido: recibir Dinero apunta a reconocimiento u oportunidades, perderlo a ansiedad por control. Si genera culpa o inquietud, puede alertar sobre decisiones de valor o límites éticos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.