Cuando se menciona el envejecimiento, es común asociarlo con la aparición de arrugas, canas y otras modificaciones físicas evidentes.

No obstante, la investigación científica ha ido más allá y ha identificado un fenómeno menos conocido: el olor a “viejo” existe, manifestándose a partir de una determinada etapa de la vida.

Este fenómeno no está vinculado con deficiencias en la higiene personal ni con conductas inadecuadas. Se origina debido a procesos químicos naturales que tienen lugar en el cuerpo a medida que transcurre el tiempo.

El olor a “viejo” es real: a qué edad aparece y cuál es su origen (foto: archivo).

¿Por qué se produce el “olor a viejo”?

El cuerpo humano atraviesa cambios hormonales y químicos que alteran su composición interna. Con el paso del tiempo, la piel incrementa la presencia de lípidos y disminuye su capacidad antioxidante, lo cual provoca peroxidación lipídica. Este proceso da lugar a compuestos que alteran el aroma corporal.

Uno de los compuestos más importantes es la molécula 2-nonenal, que se genera de forma natural y se encuentra directamente relacionado con el olor característico de la edad. Expertos describen este aroma como semejante a nueces combinadas con aceite rancio.

¿Cuándo empezamos a percibir el olor a “viejo”?

De acuerdo con estudios publicados en la revista Plos One, la percepción del olor a “viejo” se inicia a partir de los 30 años, momento en el cual el organismo transita a una fase más madura. Con el paso del tiempo, la concentración de 2-nonenal se incrementa, intensificando dicha fragancia.

Los investigadores indican que este aroma no se asocia con la higiene ni con el uso de productos de cuidado personal. Se trata de una interacción entre los compuestos naturales presentes en la piel y las bacterias que la habitan, un proceso inevitable que forma parte del envejecimiento.

¿Cómo reducir el olor característico?

Aunque no es posible eliminar en su totalidad, mantener una dieta equilibrada, así como hidratarse y cuidar la piel, puede contribuir a reducir la intensidad del aroma.

Los antioxidantes presentes en frutas y verduras favorecen la disminución de la peroxidación lipídica, lo que retrasa la manifestación de este olor característico.

El olor a “viejo”: indicadores de salud y consejos útiles

El olor a “viejo” no solo afecta a las personas mayores. Se ha observado que factores genéticos pueden influir en su aparición en individuos más jóvenes, incluso antes de los 30 años.

Investigaciones recientes sugieren que el estilo de vida y la dieta juegan un papel clave en la producción de 2-nonenal, abriendo la puerta a estrategias preventivas para mitigar este fenómeno.