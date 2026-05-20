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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 20 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 3654 (La Vaca).

 1°3654 11°1681 
 3542  12°5364
 3°4149  13°0755 
 3744  14°2713 
 8670  15°7132 
 6°8709  16°9122
 3649  17°5521 
 9428  18°1176 
 6467  19°8206 
 10°4732 20°9737 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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