Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 19 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2789 (La Rata).

1° 2789 11° 6194 2° 3127 12° 1272 3° 1241 13° 5473 4° 7410 14° 2777 5° 1288 15° 9032 6° 7680 16° 5467 7° 6761 17° 6544 8° 4928 18° 8031 9° 9477 19° 6360 10° 4927 20° 0270

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.