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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 19 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2789 (La Rata).

 1°2789 11°6194 
 3127  12°1272
 3°1241  13°5473 
 7410  14°2777 
 1288  15°9032 
 6°7680  16°5467
 6761  17°6544 
 4928  18°8031 
 9477  19°6360 
 10°4927 20°0270 

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La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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