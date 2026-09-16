Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0379 (Ladrón).

1° 0379 11° 1553 2° 7186 12° 2553 3° 1866 13° 6490 4° 7494 14° 3552 5° 2710 15° 4964 6° 2684 16° 6094 7° 5626 17° 0224 8° 2167 18° 6656 9° 0907 19° 3884 10° 3536 20° 1151

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.