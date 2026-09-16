La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3126 (La Misa).

1° 3126 11° 2880 2° 9230 12° 1660 3° 8958 13° 7755 4° 6862 14° 4381 5° 2302 15° 2595 6° 9345 16° 3250 7° 0595 17° 9943 8° 8509 18° 8552 9° 7967 19° 9796 10° 9211 20° 2013

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.