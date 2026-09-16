Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 15 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4295 (Anteojos).

1° 4295 11° 5836 2° 9613 12° 9250 3° 3362 13° 4518 4° 0216 14° 0162 5° 1529 15° 4236 6° 7424 16° 0965 7° 0182 17° 5811 8° 2488 18° 5136 9° 2145 19° 7098 10° 6724 20° 8126

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.