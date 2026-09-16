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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 15 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4295 (Anteojos).

 1°4295 11°5836 
 9613  12°9250
 3°3362  13°4518 
 0216  14°0162 
 1529  15°4236 
 6°7424  16°0965
 0182  17°5811 
 2488  18°5136 
 2145  19°7098 
 10°6724 20°8126 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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