La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 3 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7325 (Gallina).

1° 7325 11° 9225 2° 0144 12° 3263 3° 4742 13° 2129 4° 9260 14° 1179 5° 5273 15° 8642 6° 0285 16° 6639 7° 6510 17° 9038 8° 9409 18° 9259 9° 1396 19° 6854 10° 8878 20° 9789

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.