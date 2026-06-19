Construyen un nuevo Metrobus en el acceso más caótico de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado la realización de obras para establecer un nuevo Metrobus en una de las autopistas más transitadas. Esto consiste en un corredor vial exclusivo para colectivos que optimizará la conexión de la Capital Federal con el conurbano bonaerense, con una extensión de 5 kilómetros.

La implementación de estas obras busca atender la demanda de transporte y mejorar la calidad de vida de los habitantes al facilitar la movilidad entre distintas zonas de la ciudad. De esta manera, se espera generar un impacto positivo en el tráfico y proporcionar un medio de transporte más eficiente y accesible para los usuarios.

Así será el nuevo Metrobus que unirá la Ciudad con la provincia

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que prevé intervenciones a lo largo de la autopista.

Una de las acciones incluye la edificación de un carril central exclusivo para el transporte público, el cual se conectará al Metrobús de la autopista 25 de mayo. De este modo, el tránsito experimentará una mayor fluidez durante las horas pico.

La nueva vía abarcará una extensión de 4,6 kilómetros y se construirán cuatro paradores centrales para permitir el ascenso y descenso seguro de los pasajeros, al encontrarse separados de la traza principal.

A su vez, se procederá a la reconfiguración de los carriles de circulación general para optimizar el flujo de vehículos y se realizarán mejoras en las subidas y bajadas para aumentar la seguridad. El plan del Gobierno porteño también señala la edificación de puentes peatonales, garantizando así un cruce seguro para los peatones.

Mejoras en la autopista para 200.000 usuarios diarios

Los trabajos que se llevarán a cabo en la autopista beneficiarán a aproximadamente 200.000 personas que utilizan el corredor diariamente. Las obras contemplan las siguientes:

Rediseño de la traza: bajadas y subidas más largas que permitan maniobras más seguras

Ensanche de puentes

Reconfiguración de carriles

Continuidad de colectoras

El Masterplan Dellepiane incluye un parque lineal de 4 kilómetros

Otra de las propuestas del Masterplan Dellepiane es la creación de un parque lineal de 4 kilómetros que abarcará toda la longitud de la autopista. Las obras comprenden 260.000 metros cuadrados de áreas verdes restauradas para incrementar en un 27% la cantidad total de árboles.

Se incluirán adicionales espacios como canchas deportivas, áreas de descanso, juegos infantiles y espacios culturales, entre otros.

Nuevas obras del Metrobus en Buenos Aires: inicio y participación

El nuevo Metrobus facilitará la integración con otros medios de transporte, mejorando la conectividad para miles de usuarios en la región metropolitana. Se espera que los trabajos finalicen en el próximo año.

Además, el parque lineal promoverá la recreación al aire libre y mejorará la calidad del aire, beneficiando a las comunidades aledañas. Con estas iniciativas, se busca revitalizar el espacio urbano y fomentar la movilidad sostenible.