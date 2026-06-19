Adiós a la isla de cocina: la nueva tendencia para optimizar el espacio

En esta noticia ¿Por qué la mesa redonda resulta más práctica que la isla?

Durante años, la isla fue la protagonista en numerosas reformas, añadiendo superficie para cocinar, aportando estilo y convirtiéndose en un punto de reunión.

Sin embargo, en los últimos meses, los expertos en interiorismo han comenzado a distanciarse de ese concepto, especialmente en espacios reducidos, donde ocupa un espacio excesivo y complica la circulación.

En 2026, la alternativa que se posiciona con fuerza es la mesa redonda de comedor en la cocina, una pieza que recupera relevancia debido a su capacidad para optimizar el movimiento dentro del ambiente y hacerlo más funcional.

Los decoradores enfatizan que este formato contribuye a organizar mejor el espacio, evita esquinas que obstruyen el paso y permite que se coma en el mismo lugar sin la necesidad de recurrir a otra área de la vivienda. Además, al estar ubicada cerca de la zona de cocción, facilita un servicio de comida ágil y sencillo.

Adiós a la isla de cocina: la nueva tendencia para optimizar el espacio

¿Por qué la mesa redonda resulta más práctica que la isla?

Ahorra espacio: su forma circular libera esquinas y permite moverse sin obstáculos.

su forma circular libera esquinas y permite moverse sin obstáculos. Da calidez: convierte la cocina en un punto social sin perder funcionalidad.

convierte la cocina en un punto social sin perder funcionalidad. Se adapta a cocinas chicas: incluso los modelos pequeños ofrecen un área suficiente para desayunar o cenar.

incluso los modelos pequeños ofrecen un área suficiente para desayunar o cenar. Cuesta menos: requiere menos materiales y suele tener un valor más accesible que una isla fija.

Ideas para renovar la cocina sin obras grandes: reemplazá la isla y actualizá el ambiente

Si además de reemplazar la isla, busca actualizar el ambiente, estas propuestas contribuyen a modificar la imagen sin la necesidad de realizar obras de gran envergadura:

Instalar elementos decorativos que aporten modernidad.

Incorporar colores frescos y luminosos en la decoración.

Utilizar materiales sostenibles que enriquezcan el espacio.

Ambiente renovado en horas: renovar puertas o solo frentes y toques en blanco, gris o azul marino con baja inversión

Renovar puertas o incorporar tonalidades como blanco, gris o azul marino modifica el ambiente en escasas horas.

Asimismo, es posible sustituir únicamente los frentes para conseguir un efecto contemporáneo sin requerir una elevada inversión.

Seleccionar encimeras nuevas

El granito, el cuarzo y el mármol se destacan entre los materiales más resistentes y elegantes en el ámbito de la construcción y el diseño.

Por otro lado, si se busca una alternativa económica, las opciones laminadas o de madera reciclada ofrecen un aspecto moderno y son más asequibles.

Tendencias en diseño de cocinas: sostenibilidad y tecnología

Sumar azulejos de cerámica, vidrio o piedra genera un punto focal atractivo. Los diseños geométricos en tonos neutros proporcionan equilibrio visual sin excesos.

Existen diferentes estilos y opciones disponibles que pueden adaptarse a diversas preferencias estéticas. A continuación, se enumeran algunos consejos sobre la selección de azulejos:

Considerar el uso del espacio.

Evaluar la iluminación natural de la habitación.

Elegir una paleta de colores acorde al ambiente deseado.

La tendencia hacia la mesa redonda se acompaña de un aumento en el uso de iluminación cálida. Esta mejora en el diseño hace que la cocina se sienta más acogedora y atractiva para reuniones familiares.

Diversos expertos sugieren que integrar elementos naturales, como plantas o materiales orgánicos, puede elevar aún más la atmósfera de la cocina y hacerla más armónica con el resto del hogar.

Las lámparas colgantes sobre la mesa redonda brindan un elemento decorativo fundamental.

Las luces empotradas proporcionan iluminación en las áreas laborales.