Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1588 (El Papa).

1° 1588 11° 9537 2° 1611 12° 6176 3° 1333 13° 2291 4° 7449 14° 8867 5° 5003 15° 3293 6° 8131 16° 7120 7° 3451 17° 2319 8° 0726 18° 4978 9° 4388 19° 0732 10° 4432 20° 7723

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.