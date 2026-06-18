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Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1588 (El Papa).

 1°1588 11°9537 
 1611  12°6176
 3°1333  13°2291 
 7449  14°8867 
 5003  15°3293 
 6°8131  16°7120
 3451  17°2319 
 0726  18°4978 
 4388  19°0732 
 10°4432 20°7723 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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