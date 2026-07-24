La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 24 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8894 (Cementerio).

1° 8894 11° 1784 2° 1991 12° 7934 3° 9132 13° 1589 4° 4141 14° 7884 5° 9216 15° 6136 6° 9061 16° 1349 7° 9704 17° 8405 8° 0261 18° 8552 9° 4678 19° 2510 10° 1780 20° 5106

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.