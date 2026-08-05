Durante este martes, 4 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8858 (Ahogado).

1° 8858 11° 8802 2° 1445 12° 6019 3° 3627 13° 3027 4° 7821 14° 4535 5° 0229 15° 1635 6° 0940 16° 6113 7° 6589 17° 4731 8° 2974 18° 0808 9° 2200 19° 0652 10° 3681 20° 6815

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.