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Durante este martes, 4 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8858 (Ahogado).

 1°8858 11°8802 
 1445  12°6019
 3°3627  13°3027 
 7821  14°4535 
 0229  15°1635 
 6°0940  16°6113
 6589  17°4731 
 2974  18°0808 
 2200  19°0652 
 10°3681 20°6815 

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A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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