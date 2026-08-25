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Durante este martes, 25 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8993 (Enamorado).

 1°8993 11°0945 
 9454  12°8417
 3°4208  13°9104 
 1386  14°7823 
 9118  15°5635 
 6°0747  16°4792
 2905  17°7081 
 2076  18°2030 
 8254  19°3991 
 10°2499 20°1921 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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