Durante este martes, 25 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8993 (Enamorado).

1° 8993 11° 0945 2° 9454 12° 8417 3° 4208 13° 9104 4° 1386 14° 7823 5° 9118 15° 5635 6° 0747 16° 4792 7° 2905 17° 7081 8° 2076 18° 2030 9° 8254 19° 3991 10° 2499 20° 1921

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.