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Durante este miércoles, 10 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5913 (La Yeta).

 1°5913 11°9693 
 9682  12°2667
 3°8059  13°2185 
 8988  14°8443 
 2767  15°2859 
 6°6449  16°7263
 7498  17°1590 
 7726  18°8947 
 1038  19°1024 
 10°3355 20°1210 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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