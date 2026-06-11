Durante este miércoles, 10 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5913 (La Yeta).

1° 5913 11° 9693 2° 9682 12° 2667 3° 8059 13° 2185 4° 8988 14° 8443 5° 2767 15° 2859 6° 6449 16° 7263 7° 7498 17° 1590 8° 7726 18° 8947 9° 1038 19° 1024 10° 3355 20° 1210

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.