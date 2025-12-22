En esta noticia Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, conocé EN VIVO los resultados de casa sorteo de la Quiniela de Santa Fe. Actualizamos jugada por jugada, desde la previa hasta el nocturno, con los números ganadores confirmados.