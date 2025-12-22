En esta noticia ¿Qué significa soñar con san pedro?

En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2229 - San Pedro

1° 2229 11° 8514 2° 3592 12° 2437 3° 6205 13° 6451 4° 8830 14° 6558 5° 1016 15° 2843 6° 2835 16° 4526 7° 0411 17° 8399 8° 5556 18° 0559 9° 3321 19° 9498 10° 7148 20° 0759

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida y la búsqueda de un camino correcto.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de redención o salvación en momentos de dificultad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.